Durante gli Internazionali di Roma del 2026, il tennista ha affermato che, in relazione al premio in denaro negli Slam, ha già espresso più volte la propria opinione e che continuerà a sostenere le giocatrici in questa questione. Ha inoltre ribadito che le atlete possono contare sempre sul suo supporto, senza entrare nei dettagli di eventuali cambiamenti o decisioni future.

“Il prize money negli Slam? Conoscete la mia posizione al riguardo. L’ho già detto molte volte. Le giocatrici sanno che avranno sempre il mio supporto, e questo è tutto. Le nuove generazioni stanno arrivando. Sono felice che i leader del nostro sport, come Sabalenka, siano disposti a farsi avanti e a comprendere a fondo le dinamiche della politica tennistica, le sue sfumature e ciò che è necessario fare non solo per il suo benessere, ma per quello di tutti “. Così Novak Djokovic, in conferenza stampa, al suo arrivo al Foro per il debutto agli Internazionali, interpellato sulla rivendicazione da parte dei giocatori, sia uomini che donne, di una percentuale più alta dei premi rispetto ai ricavi generati dai Major, oltre a tutele maggiori sia dal punto di vista sanitario che pensionistico.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Djokovic agli Internazionali di Roma 2026: “Su premi Slam sosterrò i giocatori”

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