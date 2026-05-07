Internazionali da Berrettini a Paolini | programma di oggi e dove vederli in tv

Sono iniziati gli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, mercoledì 6 maggio, si svolgono diverse partite con protagonisti alcune delle principali teste di serie del torneo. Tra gli atleti in campo ci sono giocatori italiani e internazionali pronti a sfidarsi sui campi principali. Le partite sono trasmesse in diretta televisiva e su piattaforme online, permettendo agli appassionati di seguire gli incontri da casa.

(Adnkronos) – Sono iniziati gli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, mercoledì 6 maggio, il tabellone maschile del Masters 1000 di Roma vedrà protagonista Matteo Berrettini, che farà il suo esordio al primo turno, mentre Jasmine Paolini, campionessa in carica, è la grande attesa di quello femminile protagonista. Aspettando il debutto di Jannik Sinner, che avverrà al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Indian Wells, oggi Musetti, Berrettini e Paolini: orari e dove vederli in tv(Adnkronos) – Esordio a Indian Wells per Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Leggi anche: Internazionali, tocca a Berrettini e Paolini: gli italiani in campo oggi a Roma | Il programma, orari e tv Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Internazionali oggi, chi gioca? Da Berrettini a Paolini e Sabalenka, programma e dove vederli in tv; IBI 26, il tabellone degli italiani; Internazionali di Roma, ecco il tabellone: Berrettini e Auger-Aliassime sulla strada di Sinner; Matteo Berrettini agli Internazionali BNL d'Italia 2026: Sono felice di essere qui. Internazionali, tocca a Berrettini e Paolini: gli italiani in campo oggi a Roma | Il programma, orari e tvLa campionessa in carica impegnata sul Centrale del Foro Italico: second match di giovedì 7 maggio. Prima in campo il romano, poi tocca a Sonego. In tutto in campo 8 azzurri, c'è anche un derby Oggi a ... ilfattoquotidiano.it Matteo Berrettini: Ho cambiato approccio per allungarmi la carriera. Sinner? Dopo Doha dicevano che fosse in crisi…C’è un filo chiaro che lega le parole di Matteo Berrettini nella conferenza stampa romana degli Internazionali d'Italia: la ricostruzione. Fisica, certo, ... oasport.it #Sinner, oggi il primo allenamento al Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia #SkySport #SkyTennis x.com Tyra Grant supera Lisa Pigato in rimonta agli Internazionali d’Italia con il punteggio di 1-6 6-2 6-4, conquistando così il pass per il secondo turno del torneo romano. Per la giovane azzurra si tratta della seconda vittoria in carriera in un tabellone principale - facebook.com facebook