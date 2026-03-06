Indian Wells oggi Musetti Berrettini e Paolini | orari e dove vederli in tv

Oggi a Indian Wells Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini disputano i loro match di secondo turno nel torneo Masters 1000. I tre tennisti italiani scendono in campo nel giorno in cui nella notte italiana debutta anche Jannik Sinner. Le partite si svolgono in diverse fasce orarie e saranno trasmesse sui canali dedicati al tennis.

(Adnkronos) – Esordio a Indian Wells per Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Oggi, venerdì 6 marzo, i tennisti azzurri scendono in campo nel secondo turno del Masters 1000 americano che nella notte italiana vedrà anche il debutto di Jannik Sinner. Per Berrettini, in realtà, non si tratta della prima partita disputata nel torneo. Il tennista romano arriva infatti alla sfida dopo aver battuto il francese Adrian Mannarino nel primo turno in tre set ed è atteso dal super match con Alexander Zverev, mentre Musetti incontrerà Marton Fucsovics. Nel tabellone femminile invece Paolini se la vedrà con Anastasija Potapova. Ad aprire il programma della giornata di oggi, venerdì 6 marzo, sarà Berrettini, che affronterà Zverev alle 20 ora italiana. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Musetti-Fucsovics oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti farà quest'oggi il proprio debutto nel Masters1000 di Indian Wells. Il toscano (n.5 del mondo) giocherà contro l'ungherese Marton ... oasport.it

NOTTE AMARA A INDIAN WELLS Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli eliminati al primo turno rispettivamente da Mackenzie McDonald e Rinky Hijikata #Tennis #ATP #IndianWells #TennisParadise #Arnaldi #Maestrelli x.com

Terza giornata a Indian Wells, entrano in gioco le teste di serie. Esordio anche per Musetti e Paolini