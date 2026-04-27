Internazionali BNL d' Italia 2026 | tutto il tennis di Roma su Sky Sport

Da digital-news.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 si svolgeranno al Foro Italico di Roma dal 6 al 17 maggio, rappresentando la 83ª edizione di questa manifestazione. L’evento attirerà i più noti giocatori del circuito internazionale e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. La competizione si svolge in uno dei contesti più iconici del tennis mondiale, offrendo un palcoscenico di grande rilevanza per gli atleti e gli appassionati.

Il palcoscenico più suggestivo del tennis mondiale torna protagonista: gli Internazionali BNL d'Italia 2026 si disputano al Foro Italico di Roma dal 6 al 17 maggio, per la loro 83ª edizione storica. ATP Masters 1000 e WTA 1000 combined, con i migliori tennisti e tenniste del mondo pronti a contendersi il titolo sulla terra rossa più famosa d'Italia.? Dal Foro Italico all' impresa: sullo stesso campo dove hanno trionfato Borg, Sampras, Djokovic, Nadal e Murray, i campioni di oggi scrivono la prossima pagina di storia. Segui tutto in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201), e in streaming su Sky Go quando vuoi e dove vuoi.🔗 Leggi su Digital-news.it

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