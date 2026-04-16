A Trigoria si apre un nuovo capitolo nel caso Wesley, con il tecnico che insiste per il suo rientro in gruppo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo dal 30 marzo. Lo staff medico, però, si oppone a questa decisione e viene supportato anche dal senior advisor. Gasp si è mostrato molto arrabbiato con i medici e con l’ex allenatore, che ha lasciato la squadra. La situazione ha generato tensioni interne nello staff tecnico.

Un caso dietro l’altro. In una Trigoria devastata da diatribe interne e dubbi sul futuro c’è anche la questione Wesley ad alimentare la tensione tra Gasperini e Ranieri. Il ritorno del brasiliano, fermo dal 30 marzo scorso per una lesione al flessore, è diventato il nuovo teatro di lotta con il tecnico che spinge per averlo contro l’Atalanta e lo staff medico che invece frena e rinvia alla prossima settimana l’eventuale ritorno in gruppo. Sta di fatto che Wesley anche oggi non si è allenato nonostante la volontà di Gasperini di averlo in gruppo ormai da giorni. Addirittura da prima della sfida col Pisa della scorsa settimana. Anche il giocatore, in realtà, spinge per tornare in campo e si allena in solitaria sperando in una convocazione per la seduta di rifinitura di domani.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Trigoria scoppia anche il caso Wesley: Gasp furioso con i medici (e con Ranieri). Cos'è successo

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Francesco #Totti interviene sul caso Gasperini e Ranieri scoppiato a Trigoria dopo alcune dichiarazioni sul mercato, invitando entrambi a mantenere compattezza e rispetto verso tifosi e società in una fase decisiva della stagione. https://ift.tt/PZkC6vV facebook