La corsa del cuore di Subbiano | arriva la Marathon cup Raccolta fondi per il Progetto Mitofusina 2 Gaia
Ad aprile si svolgerà la “Subbiano Green Marathon Cup”, una corsa che coinvolge diversi atleti e appassionati. La manifestazione ha lo scopo di raccogliere fondi per il Progetto Mitofusina 2 Gaia, dedicato alla ricerca medica. L’evento si svolge nel territorio di Subbiano e punta a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca scientifica legata alle malattie mitocondriali. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.
Due cuori, un unico battito: torna la maratona del cuore, la “Subbiano green Marathon cup” dedicata alla ricerca. L'appuntamento è per il prossimo 3 maggio: sarà una giornata all'insegna dello sport e della solidarietà.L'evento si terrà a Subbiano: la gara agonistica prevede un percorso lungo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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