La corsa del cuore di Subbiano | arriva la Marathon cup Raccolta fondi per il Progetto Mitofusina 2 Gaia

Ad aprile si svolgerà la “Subbiano Green Marathon Cup”, una corsa che coinvolge diversi atleti e appassionati. La manifestazione ha lo scopo di raccogliere fondi per il Progetto Mitofusina 2 Gaia, dedicato alla ricerca medica. L’evento si svolge nel territorio di Subbiano e punta a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca scientifica legata alle malattie mitocondriali. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.