Assisi furto al Tma | raccolta fondi per il pulmino dei ragazzi autistici

A Assisi, è stato segnalato un furto al Tma, un'associazione che si occupa di sostenere ragazzi autistici. In risposta, è stata avviata una raccolta fondi per acquistare un pulmino destinato ai giovani. La somma necessaria per completare l'acquisto è ancora da raggiungere e i promotori stanno invitando la comunità a contribuire. La mancanza del veicolo potrebbe influenzare le attività quotidiane dei ragazzi coinvolti.

? Cosa scoprirai Come cambierà la vita quotidiana dei ragazzi senza quel mezzo?. Quanto manca esattamente per raggiungere l'obiettivo della raccolta fondi?. Chi ha messo in moto la solidarietà dopo il furto?. Perché il nuovo pulmino è vitale per il percorso di crescita?.? In Breve Obiettivo raccolta fondi su GoFundMe pari a 30mila euro totali.. Già raccolti 5mila euro grazie alle prime cento donazioni ricevute.. Necessità di acquistare un nuovo mezzo da nove posti per l'associazione.. Furto interrompe le rotte quotidiane di socializzazione nel territorio di Assisi.. Ad Assisi il furto di un mezzo fondamentale per l’associazione Tma – Prendimi per mano ha spinto i volontari a lanciare una raccolta fondi immediata tramite GoFundMe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Assisi, furto al Tma: raccolta fondi per il pulmino dei ragazzi autistici Notizie correlate Assisi. Furto del pulmino della TMA “Prendimi Per Mano Umbria”: appello per ritrovare il mezzoSANTA MARIA DEGLI ANGELI (Assisi) – Un grave episodio ha colpito nelle ultime ore l’associazione TMA “Prendimi Per Mano Umbria”, impegnata in... Leggi anche: Raccolta fondi per ricomperare il pulmino rubato ai ragazzi disabili Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ad Assisi rubato il pulmino per i bambini con disabilità. L'associazione Tma lancia la raccolta fondi per ricomprarlo; Raccolta fondi per ricomperare il pulmino rubato ai ragazzi disabili; Rubato il pulmino dei ragazzi: Siamo molto amareggiati. Problemi per tutte le attività; Solidarietà ad Assisi per il furto del bus dei bimbi fragili. Ad Assisi rubato il pulmino per i bambini con disabilità. L'associazione Tma lancia la raccolta fondi per ricomprarloL'appello dell'associazione Prendimi per mano: Permetteva a tanti bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo di muoversi, uscire, partecipare, vivere ... corrieredellumbria.it Assisi, rubato il pulmino per i ragazzi autistici: raccolta fondi per ricomprarlo«Ci hanno rubato il pulmino. Non era solo un mezzo, ma quello che permetteva a tanti bambini e ragazzi autistici di muoversi, uscire, partecipare, vivere». L’associazione territoriale Tma – Prendimi p ... umbria24.it CHIESA SAN FRANCESCO di ASSISI Cisterna di latina I nostri 80 bambini hanno ricevuto Gesù per la prima volta e il loro cuore si è aperto come un fiore sull'albero della vita....tantissimi auguri a tutti loro....che Gesù sia per loro in ancora sicura nella loro vita.. - facebook.com facebook Umbria, Assisi, Chiostro di San Damiano. x.com