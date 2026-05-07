Un avvocato ha commentato le intercettazioni riguardanti un suo cliente, affermando che si tratta di suggestioni e non di una confessione. Ha inoltre precisato che il soggetto è stato braccato, ma non è coinvolto nel delitto oggetto delle indagini. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta alle indiscrezioni circolate sui media in merito alle conversazioni intercettate.

Milano, 7 maggio 2026 – "Non è certo con delle suggestioni mediatiche che si può modificare la realtà dei fatti. Adesso accade con delle registrazioni di un anno fa, dei soliloqui dell'indagato mentre sentiva delle trasmissioni o dei podcast e sinceramente tutto mi pare fuorché un dato confessorio”. Sono le parole dell' avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, in un video in cui ribadisce che sono chiari gli elementi a carico di Alberto Stasi nella sentenza definitiva e spiega che Andrea Sempio viene “braccato e intercettato”, ma è “una persona che veramente sembra non aver alcuna attinenza con il delitto” di Chiara Poggi. https:www.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Intercettazione Andrea Sempio, il legale di Marco Poggi: “Suggestione, non confessione. Viene braccato, ma non c’entra nulla con il delitto”

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