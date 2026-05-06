Il delitto di Garlasco l'interrogatorio di Andrea Sempio in diretta | ascoltato anche Marco Poggi ultime notizie

Da fanpage.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 6 maggio, Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si è recato in Procura a Pavia insieme ai suoi avvocati, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, dove è stato ascoltato dai pubblici ministeri in un interrogatorio. Durante la giornata, sono stati ascoltati anche Marco Poggi. La vicenda giudiziaria riguarda il delitto avvenuto a Garlasco e si è sviluppata attraverso vari interrogatori e verifiche investigative.

Oggi 6 maggio Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e i suoi avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti si presenteranno in Procura a Pavia dove sono stati convocati dai pubblici ministero per un interrogatorio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

Video Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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