Il delitto di Garlasco l'interrogatorio di Andrea Sempio in diretta | ascoltato anche Marco Poggi ultime notizie

Oggi, 6 maggio, Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si è recato in Procura a Pavia insieme ai suoi avvocati, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, dove è stato ascoltato dai pubblici ministeri in un interrogatorio. Durante la giornata, sono stati ascoltati anche Marco Poggi. La vicenda giudiziaria riguarda il delitto avvenuto a Garlasco e si è sviluppata attraverso vari interrogatori e verifiche investigative.

Oggi 6 maggio Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e i suoi avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti si presenteranno in Procura a Pavia dove sono stati convocati dai pubblici ministero per un interrogatorio.🔗 Leggi su Fanpage.it Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026 Notizie correlate Delitto di Garlasco: oltre ad Andrea Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le gemelle CappaNuovo colpo di scena nel caso del delitto di Garlasco: oltre ad Andrea Semio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, saranno interrogati come... Garlasco, non solo Sempio a interrogatorio: convocati anche gemelle Cappa e Marco Poggi. Il dubbio di La Russa: finirà con un colpevole?Il giallo di Garlasco potrebbe essere alle battute finali: quelle rilanciate dall’inchiesta bis della Procura di Pavia che ha riaperto il caso... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale; Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi; Quarto Grado: Garlasco: nuove accuse ad Andrea Sempio, ha ucciso Chiara Poggi dopo un rifiuto Video; Domenica In 2025/26 - Garlasco, la Procura di Pavia convoca Sempio: svolta nelle indagini? - 03/05/2026 - Video. Le gemelle Cappa sentite come testimoni nell'indagine su Andrea Sempio per il delitto di GarlascoLe audizioni alla caserma dei carabinieri Montebello. Per domani convocati lo stesso Sempio e Marco Poggi - fratello della vittima, amico di Sempio all'epoca dei fatti ... rainews.it Garlasco, gemelle Cappa sentite in caserma a Milano. Sempio oggi dai pmLeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, domani Sempio non risponderà ai pm. Oggi convocate gemelle Cappa. LIVE ... tg24.sky.it Omicidio Garlasco. Nel giorno in cui è attesa a Pavia l'audizione di Marco Poggi, fratello di Chiara, è convocato anche l'unico indagato Andrea Sempio che ha già fatto sapere che non risponderà alle domande dei pm. - facebook.com facebook Le chat di Andrea #Sempio: dubbi sulla ragazza dell'"ossessione". I suoi legali: "Era una barista, vogliono creare il mostro". E domani l’indagato per il delitto di #Garlasco non parlerà ai pm di Pavia @ilgiornale x.com