L’Inter ha presentato due offerte al Real Madrid per Nico Paz, che continua ad essere una priorità per il club nerazzurro. L’operazione riguarda un possibile trasferimento dell’attaccante argentino, con le trattative in corso e le offerte inserite nel mercato estivo. La trattativa si inserisce in un contesto di interesse da parte dell’Inter, che ha manifestato da tempo la volontà di investire sul giocatore.

Nico Paz rimane in cima alla lista dei desideri dell’Inter. L’argentino verrà sicuramente riacquistato dal Real al termine di questa stagione, dopo il proficuo biennio al Como. Le ‘Merengues’ verseranno circa 11 milioni di euro nelle casse del club della famiglia Hartono, tuttavia la permanenza poi a Madrid del talento nato in Spagna andrà verificata nella prossima estate. Dipenderà anche dal nuovo allenatore, con il grande ex Mourinho attualmente il preferito del presidente Florentino Perez. L’Inter era pronta a un grande investimento per Nico Paz già l’estate scorsa. Stando alle ultime indiscrezioni del ‘Corriere dello Sport’, Marotta e Ausilio stanno studiando una doppia proposta da presentare sul tavolo del Madrid.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nico Paz resta in cima ai desideri dell’Inter: doppia offerta al Real Madrid

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