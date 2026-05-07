Nelle ultime settimane, Inter e Milan hanno avviato trattative per acquistare Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio. La squadra capitolina ha comunicato che il giocatore lascerà il club al termine della stagione in corso. Entrambi i club italiani hanno mostrato interesse per il difensore, cercando di convincere la Lazio a cederlo. La situazione è in fase di definizione e le parti stanno confrontando le rispettive offerte.

Nelle ultime settimane Inter e Milan hanno dato vita a un derby di mercato per arrivare a Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio che è in uscita dal club capitolino al termine della stagione in corso. Mario Gila è finito nel mirino del Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centrale spagnolo ha un contratto in scadenza nel giugno del 2027 con i capitolini e sarà ceduto dalla Lazio per non rischiare di perderlo poi a zero tra una stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe cercando di superare la concorrenza e assicurarsi il cartellino del difensore. Valutato circa 25 milioni di euro dalla Lazio, metà del ricavato dalla cessione andrà a finire nelle casse del Real Madrid che, al momento dell’operazione con i biancocelesti, si era assicurato il 50% sulla futura rivendita del calciatore.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter e Milan di sasso, scatto Napoli per Gila

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