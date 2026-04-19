Il Milan ha vinto per 1-0 contro il Verona grazie a un gol di Rabiot al 41° minuto, assistito da Leao, allo Stadio Bentegodi. Questa vittoria ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive in campionato e ha permesso ai rossoneri di raggiungere il Napoli in seconda posizione in classifica generale. Nel frattempo, la Juventus ha rafforzato la propria posizione in zona Champions League, mentre l’Inter continua a puntare allo scudetto.

Il Milan ha sconfitto il Verona per 1-0 grazie al gol di Rabiot su invito di Leao al 41mo minuto allo Stadio Bentegodi, tornando così alla vittoria in Serie A dopo due battute d’arresto consecutive e agganciando il Napoli al secondo posto in classifica generale. I rossoneri e i partenopei si trovano a dodici punti di distacco dall’Inter quando mancano cinque giornate al termine della stagione, ormai lo scudetto è in mano ai neroazzurri e si attende soltanto l’aritmetica per la festa. La Juventus ha regolato il Bologna per 2-0 con le firme di David al 2? e Thuram al 57? di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium, operando uno scatto...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Milan aggancia il Napoli in Serie, scatto Champions League per la Juventus. L’Inter vede lo scudetto

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