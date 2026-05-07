Recentemente, Curtis Jones ha inviato segnali che potrebbero influenzare il mercato dei trasferimenti dell’Inter, lasciando intuire un possibile interesse. Nel frattempo, Antonio Cassano ha espresso una preferenza per il centrocampista inglese rispetto a McTominay, evidenziando differenze tra i due giocatori. Questi eventi si inseriscono nel contesto delle discussioni attorno alle strategie di mercato e alle scelte tecniche delle squadre di Serie A.

? Cosa scoprirai Come può il like di Jones sbloccare il mercato nerazzurro?. Perché Cassano preferisce il talento inglese a McTominay?. Cosa spinge il Liverpool a trattare dopo il no di gennaio?. Come cambierebbe l'Inter con il modulo offensivo suggerito da Cassano?.? In Breve Inter ha tentato l'acquisto di Jones a gennaio bloccata dalla permanenza di Frattesi.. Il contratto del centrocampista inglese con il Liverpool scade a giugno 2027.. Cassano paragona Jones a McTominay ipotizzando un modulo offensivo 2-3-5 per l'Inter.. L'ex calciatore suggerisce l'attacco con Nico Paz, Thuram e Lautaro Martinez.. Il centrocampista del Liverpool Curtis Jones ha lanciato un segnale verso l’Inter tramite i social media, alimentando le voci di un possibile trasferimento a Milano dopo il recente post di Marcus Thuram.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, Curtis Jones lancia segnali: Cassano: ‘Meglio di McTominay

Notizie correlate

Cassano non ha dubbi: «Curtis Jones per l’Inter? Sarebbe meglio di McTominay, ha grande qualità»Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!».

Inter, Curtis Jones pronto per il rilancio: riparte l’affare? Cosa sapere L'Inter riapre la trattativa per Curtis Jones dopo il blocco del mercato di gennaio.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Pellegatti lancia Jashari: Credo in lui e non deve nemmeno sentire la pressione; Longari: Confermata l'idea Curtis Jones, ecco come si muoverà l'Inter. E su Stankovic...; La squadra che verrà. Marotta e Ausilio al lavoro. Vicario il primo obiettivo ma c’è pure il sogno Koné; Cassano non ha dubbi: Curtis Jones per l’Inter? Sarebbe meglio di McTominay, ha grande qualità.

Curtis Jones, futuro in bilico: c'è l'Inter sul talento del LiverpoolIl futuro di Curtis Jones torna sotto i riflettori del calciomercato internazionale, mentre il suo contratto con il Liverpool FC è sempre più vicino alla scadenza e un ... ilmessaggero.it

Curtis Jones, l’Inter c’è: il Liverpool prenderà una decisione a breve. Slot sarà…In vista della prossima stagione, uno degli obiettivi dell'Inter per rinforzare il centrocampo è Curtis Jones. Il centrocampista non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto (scade nel 2027) c ... fcinter1908.it

Curtis #Jones ha aperto al trasferimento all'#Inter dopo che le parti si erano già sfiorate a gennaio. Per il centrocampista è pronto un contratto da 2.5-3 milioni a stagione più bonus, rispetto agli 800.000 euro che attualmente guadagna in Inghilterra. Ora resta d - facebook.com facebook

Tottenham goalkeeper Guglielmo Vicario and Liverpool midfielder Curtis Jones are on Inter Milan's radar. (Gazzetta dello Sport) x.com