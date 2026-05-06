L’ex calciatore ha espresso un parere su un possibile acquisto che coinvolge un centrocampista di un club inglese. Secondo lui, il giocatore in questione possiede qualità tecniche superiori a un suo collega che attualmente milita nello stesso campionato. La dichiarazione ha attirato l’attenzione, generando discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma le parole hanno creato interesse attorno alle prossime mosse di mercato.

Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Cosa è successo davvero Calciomercato Milan: Goretzka arriva se.Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Bastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è.Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto Cassano non ha dubbi: «Curtis Jones per l’Inter? Sarebbe meglio di McTominay, ha grande qualità» La Russa provoca: «Scudetto di cartone? Se ne arrivano prendiamo! Marotta è il simbolo di questa squadra» Inchiesta arbitri, ascoltati in Procura Andrea Butti e il club referee manager della Lazio Pinzani.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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