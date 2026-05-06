Cassano non ha dubbi | Curtis Jones per l’Inter? Sarebbe meglio di McTominay ha grande qualità
L’ex calciatore ha espresso un parere su un possibile acquisto che coinvolge un centrocampista di un club inglese. Secondo lui, il giocatore in questione possiede qualità tecniche superiori a un suo collega che attualmente milita nello stesso campionato. La dichiarazione ha attirato l’attenzione, generando discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma le parole hanno creato interesse attorno alle prossime mosse di mercato.
Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Cosa è successo davvero Calciomercato Milan: Goretzka arriva se.Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Bastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è.Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto Cassano non ha dubbi: «Curtis Jones per l’Inter? Sarebbe meglio di McTominay, ha grande qualità» La Russa provoca: «Scudetto di cartone? Se ne arrivano prendiamo! Marotta è il simbolo di questa squadra» Inchiesta arbitri, ascoltati in Procura Andrea Butti e il club referee manager della Lazio Pinzani.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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