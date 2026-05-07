Inter accolta da Papa Leone dopo lo scudetto | Sarà un momento speciale

L'Inter, campione d'Italia, sarà ricevuta dal Papa sabato 9 maggio. L'incontro è stato annunciato senza ulteriori dettagli e si svolgerà in Vaticano. La squadra si prepara a incontrare il Pontefice in un momento che rappresenta un riconoscimento ufficiale per il titolo vinto. La visita sarà un'occasione per i membri del club di condividere un momento di festa con il Papa.