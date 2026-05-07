Inter accolta da Papa Leone dopo lo scudetto | Sarà un momento speciale
L'Inter, campione d'Italia, sarà ricevuta dal Papa sabato 9 maggio. L'incontro è stato annunciato senza ulteriori dettagli e si svolgerà in Vaticano. La squadra si prepara a incontrare il Pontefice in un momento che rappresenta un riconoscimento ufficiale per il titolo vinto. La visita sarà un'occasione per i membri del club di condividere un momento di festa con il Papa.
(Adnkronos) – L'Inter campione d'Italia sarà ricevuta dal Papa sabato 9 maggio. A dare l'annuncio ufficiale è stato il club nerazzurro, con una nota sul proprio sito web a proposito dell'incontro con Papa Leone XIV: "Un momento speciale per l'Inter Campione d'Italia: in occasione della trasferta di Roma contro la Lazio la squadra, l’allenatore Cristian. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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