Nato a 26 settimane il piccolo Lorenzo Leone Pasini è a casa | la festa per lo scudetto dell' Inter con papà Alessio
Lo scorso 7 febbraio, un neonato nato a 26 settimane ha trascorso diverse settimane in terapia intensiva neonatale. Dopo un periodo di ricovero, il piccolo è stato dimesso dall'ospedale e ora si trova a casa. Nei giorni successivi, i genitori hanno celebrato la vittoria dello scudetto dell'Inter, condividendo il momento speciale con il padre del bambino. Questo evento ha segnato un weekend particolare per la famiglia.
È stato un weekend indimenticabile per i The Pasinis. Il piccolo Lorenzo Leone Pasini, nato lo scorso 7 febbraio, ha finalmente potuto lasciare l'ospedale dove era stato ricoverato in terapia intensiva neonatale dato che era nato a 26 settimane.In un video sui social, probabilmente il più.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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