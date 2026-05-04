Nato a 26 settimane il piccolo Lorenzo Leone Pasini è a casa | la festa per lo scudetto dell' Inter con papà Alessio

Lo scorso 7 febbraio, un neonato nato a 26 settimane ha trascorso diverse settimane in terapia intensiva neonatale. Dopo un periodo di ricovero, il piccolo è stato dimesso dall'ospedale e ora si trova a casa. Nei giorni successivi, i genitori hanno celebrato la vittoria dello scudetto dell'Inter, condividendo il momento speciale con il padre del bambino. Questo evento ha segnato un weekend particolare per la famiglia.