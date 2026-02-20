Rimini accoglie il Papa Leone al Meeting | Per la città sarà un momento storico

Rimini si prepara ad accogliere il Papa, evento che si svolge a 44 anni di distanza dall’ultima visita. Giovanni Paolo II aveva visitato la città nel 1979, e ora sarà Papa Francesco a fare tappa al Meeting per l’amicizia tra i popoli, in programma sabato 22 agosto. La presenza del Papa attirerà numerosi fedeli e turisti, creando grande fermento tra gli abitanti. La città si sta attrezzando per gestire al meglio l’afflusso di persone e garantire la sicurezza. Rimini si prepara a vivere un giorno da ricordare.

di Giuseppe Catapano Da Giovanni Paolo II a Leone XIV. Rimini accoglie il Papa, quarantaquattro anni dopo: il Santo Padre sarà in città sabato 22 agosto per partecipare al Meeting al Meeting per l'amicizia fra i popoli. La sua visita alla kermesse di Comunione e Liberazione in Fiera è in programma nel pomeriggio, successivamente il Pontefice presiederà una messa in un luogo "idoneo" che sarà individuato e reso noto nelle prossime settimane. Lì dove, dopo aver ricevuto l'abbraccio del popolo del Meeting, riceverà l'abbraccio dell'interà città. Quello che, osserva la Diocesi di Rimini, sarà il "momento culminante" della giornata.