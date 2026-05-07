Intelligenza artificiale? Fa più paura chi la controlla I nostri bambini non sono un mercato MacGabhann | Servono regole europee e la contrattazione INTERVISTA ESCLUSIVA

Durante il Congresso della Uil Scuola a Riccione, il presidente del Comitato Sindacale Europeo per l’Istruzione ha commentato l’uso dell’intelligenza artificiale, evidenziando che le preoccupazioni maggiori riguardano chi ne ha il controllo. Ha sottolineato la necessità di stabilire regole europee e un sistema di contrattazione per gestire questa tecnologia. La discussione si è focalizzata sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore scolastico e sulla tutela dei diritti dei giovani.

A margine del Congresso della Uil Scuola, a Riccione, John MacGabhann, presidente del Comitato Sindacale Europeo per l’Istruzione (ETUCE), interviene sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, soprattutto in ambito scolastico. Nessuna condanna aprioristica della tecnologia, ma un allarme preciso sulle mani che la governano. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Il CASO CAPONI e l’ALIENO: cosa è successo davvero (Con Filiberto Caponi) Notizie correlate Intelligenza artificiale, Meloni: “Servono regole etiche, o rischiamo più lavoratori inutili. Italia all’avanguardia”“Eravamo abituati ad un progresso che aveva come obiettivo quello di ottimizzare le capacità umane. Oligarchi nostri: chi sono i nuovi padroni dell’intelligenza artificialeEra il 20 gennaio 2025 quando, a Washington, Donald Trump giurava per la seconda volta come presidente degli Stati Uniti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’intelligenza artificiale accelera la guerra, ma ne complica il controllo: l’uso dell’AI nell’operazione Epic Fury; Punto di non ritorno L’intelligenza artificiale toglierà il lavoro a chi è più istruito e ha uno stipendio alto; Adolescenti e Intelligenza Artificiale, il pericolo dei chatbot amichevoli che non sanno dire di no; Intelligenza artificiale, leadership umana. Intelligenza artificiale e lavoro, 15 aziende sorvegliate: «Molte professioni spariranno»MESTRE - «È una trasformazione grande quanto la rivoluzione industriale. Ora dobbiamo capire dove l'intelligenza artificiale è un valore, quindi quali sono i benefici e ... ilgazzettino.it L'intelligenza artificiale crea lavoro per tecnici specializzatiIn Italia dal 2022 a oggi +152% le offerte di tecnici di robotica, +74% di ingegneri Hvac, +67% di tecnici per l’automazione industriale ... avvenire.it Il progetto applica l’intelligenza artificiale etica all’istruzione. - facebook.com facebook L’ #intelligenzaartificiale può davvero fare diagnosi meglio dei medici Uno studio della #HarvardMedicalSchool riaccende il dibattito: in alcuni casi, i modelli di AI hanno mostrato un’accuratezza pari o superiore a quella dei medici. La ricerca, condotta insie x.com