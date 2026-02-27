Il governo italiano ha sottolineato l’importanza di stabilire regole etiche per l’intelligenza artificiale, affermando che senza di esse si rischia di rendere inutili molti posti di lavoro. La ministra ha ricordato come in passato il progresso tecnologico mirasse a migliorare le capacità umane e sostituire il lavoro fisico. L’Italia si posiziona così come paese all’avanguardia in questa discussione.

“Eravamo abituati ad un progresso che aveva come obiettivo quello di ottimizzare le capacità umane. E che si concentrava essenzialmente sulla sostituzione del lavoro fisico, in un mondo nel quale l’uomo rimaneva al centro. L’intelligenza artificiale ha ribaltato questo paradigma. Perché ad essere soppiantato non è più il lavoro fisico dell’uomo, ma il suo intelletto. Ovvero ciò che da sempre ha reso l’uomo insostituibile da una macchina. Se questo processo non viene governato, sempre più lavoratori rischiano di diventare inutili e lo scenario che abbiamo davanti è quello di un progressivo impoverimento della classe media”. È uno dei passaggi... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Intelligenza artificiale, Meloni: “Servono regole etiche, o rischiamo più lavoratori inutili. Italia all’avanguardia”

