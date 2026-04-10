Oligarchi nostri | chi sono i nuovi padroni dell’intelligenza artificiale

Il 20 gennaio 2025, a Washington, si è tenuta la cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, che ha pronunciato il giuramento per la seconda volta. In questo periodo, si sono intensificate le discussioni su chi controlli le principali tecnologie di intelligenza artificiale nel mondo. Recenti analisi indicano come alcuni gruppi di individui particolarmente influenti abbiano acquisito un ruolo predominante nel settore, definendoli come i nuovi padroni di questa tecnologia.

Era il 20 gennaio 2025 quando, a Washington, Donald Trump giurava per la seconda volta come presidente degli Stati Uniti. In prima fila, nella Rotonda del Campidoglio, sedevano Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai e non lontano c’erano anche Sam Altman e Peter Thiel. A dodicimila chilometri di distanza, a Hangzhou, Liang Wenfeng si godeva lo spettacolo in televisione. Cresciuto in un villaggio del sud della Cina, aveva fondato la sua startup di intelligenza artificiale appena due anni prima e quello stesso giorno aveva scelto di immettere sul mercato DeepSeek R1, un modello scaricabile liberamente da chiunque, il cui addestramento, a suo dire, era costato appena sei milioni di dollari. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Oligarchi nostri: chi sono i nuovi padroni dell’intelligenza artificiale Leggi anche: Dietro le quinte dell’intelligenza artificiale: ecco chi sono i nuovi lavoratori invisibili dell’algoritmo Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il...