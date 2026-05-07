Intelligence | nuove task force per bloccare i sabotaggi russi

Da ameve.eu 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha creato nuove task force di intelligence per contrastare i tentativi di sabotaggio provenienti dall’estero, in particolare da parte di agenzie di spionaggio straniere. Le forze speciali si concentrano sulla difesa delle infrastrutture più sensibili, che vengono monitorate e protette da eventuali attacchi invisibili. Le operazioni coinvolgono attività di sorveglianza e analisi di minacce provenienti da reti di intelligence straniere, con l’obiettivo di prevenire danni alle reti di comunicazione e ai sistemi energetici.

? Cosa scoprirai Come possono le nuove task force bloccare i sabotaggi invisibili?. Quali infrastrutture critiche sono nel mirino delle operazioni del GRU?. Perché l'Europa deve ridurre la dipendenza dalla CIA e dall'MI6?. Cosa accadrà se l'intelligence non riuscirà a proteggere i cavi sottomarini?.? In Breve Mosca coordina GRU, FSB e SVR per azioni asimmetriche e disinformazione.. Operazioni ibride russe in costante evoluzione dal conflitto ucraino del 2014.. Minacce mirano a infrastrutture critiche e cavi sottomarini in Polonia, Germania e Regno Unito.. Esperti come Robinson evidenziano necessità di difesa multilivello per i cittadini europei.🔗 Leggi su Ameve.eu

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