Task force per riportare a casa gli italiani

È stata creata una task force per aiutare gli italiani presenti nel Golfo, tra cui studenti in gita e altre persone. L’unità speciale si occupa di fornire assistenza e coordinare le operazioni di rientro per più di 55.000 cittadini italiani nella zona. Le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza e il ritorno degli italiani coinvolti.

Ore di apprensione per gli italiani bloccati in Medio Oriente. Mascate, la capitale dell'Oman, è la sola e rischiosa via di fuga dalla zona di conflitto. Nelle ultime ore il sultanato ha però chiuso la frontiera con Dubai - dista circa 500 chilometri - per paura di un esodo di massa e la Farnesina ha invitato gli italiani a restare negli Emirati Arabi. Tutto il traffico areo è paralizzato nella zona del Golfo: almeno 5.000 i voli cancellati, mentre nell'area sarebbero 58.000 gli italiani coinvolti. Da Mascate è passato anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rimasto bloccato due giorni fa a Dubai, come migliaia di italiani, sotto il bombardamento iraniano, per rientrare in serata in Italia con il Gulfstream G550 dell'Aeronautica militare, partito dalla base di Pratica di Mare.