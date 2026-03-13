task force per sostenere le persone fragili

A Bellaria Igea Marina, 36 persone fragili ricevono assistenza domiciliare, tra anziani soli, disabili e famiglie che incontrano quotidianamente ostacoli nelle loro attività. La task force incaricata si occupa di fornire supporto diretto a queste persone, intervenendo nelle loro abitazioni per rispondere alle esigenze più immediate. La presenza di questa squadra dimostra un impegno concreto nel prendersi cura di chi vive condizioni di vulnerabilità.

Sono 36 le persone fragili seguite direttamente nelle loro case a Bellaria Igea Marina. Dietro questo numero ci sono storie di anziani soli, persone con disabilità e famiglie che ogni giorno affrontano difficoltà quotidiane. A sostenerli è il servizio di assistenza domiciliare, che garantisce ogni mese oltre 360 ore di supporto tra cure, aiuto nelle attività domestiche e presenza costante degli operatori. Nel dettaglio gli utenti seguiti sono 28 anziani e 8 persone con disabilità. L’assistenza si traduce in 191 ore mensili dedicate agli anziani e 171,25 ore rivolte alle persone con disabilità, interventi che permettono a molti cittadini di continuare a vivere nella propria abitazione mantenendo autonomia e qualità della vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

