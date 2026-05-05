Scuola d’integrazione Babele compie 35 anni Oggi ha 700 studenti

La scuola d’integrazione “Babele” festeggia 35 anni di attività. Fondata trentacinque anni fa in un locale dell’oratorio San Domenico, è nata dalla volontà di un sacerdote e di pochi cittadini per insegnare italiano agli stranieri. Attualmente, conta circa 700 studenti iscritti. La scuola ha mantenuto nel tempo il suo impegno nell’insegnamento linguistico e nell’integrazione culturale.

Una sera di trentacinque anni fa, in un locale dell’oratorio San Domenico, l’allora don Fiorenzo De Molli e un minuscolo gruppo di cittadini (che si contava sulle dita di una mano) decisero di dar vita a una scuola per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri. La chiamarono " La Scuola di Babele ". Sabato pomeriggio una festa al Palazzo Leone da Perego ripercorrerà un’esperienza lunga 35 anni che ha significato integrazione, rispetto di diritti e doveri, scambio culturale, conoscenza. Il programma si aprirà alle 14.30 con la mostra fotografica "La storia di Babele" e la presentazione dell’associazione. Alle 15.30 la proiezione del documentario "Il prezzo della legalità: l’inganno del Decreto flussi" di Daman Singh, Bianca Turati, e Iman Zaoin.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuola d’integrazione “Babele” compie 35 anni. Oggi ha 700 studenti Notizie correlate “Lagodarte“ compie quarant’anni. Tra cultura e integrazione socialeLagodarte Impresa Sociale ha festeggiato ieri pomeriggio a Palazzo della Corgna, in una Sala del Teatro gremita, i suoi primi quarant’anni di... Scuola e integrazione: supporto all’apprendimento dell’italiano per 500 studenti stranieriNel Distretto di Riccione l’arrivo e la permanenza di cittadini provenienti da Paesi stranieri rappresentano una realtà strutturale con cui il... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Scuola d’integrazione Babele compie 35 anni. Oggi ha 700 studenti; La festa per i 35 anni della Scuola di Babele. Scuola d’integrazione Babele compie 35 anni. Oggi ha 700 studentiLegnano, una crescita costante dalle prime lezioni in un locale dell’oratorio. La presidente Poretti: la gratuità resta un principio cardine. Sabato la festa. ilgiorno.it A lezione alla Scuola delle mamme una piccola Babele dell’accoglienzaPESARO Forse è tutto così, crediamo che attorno ci siano creature simili a noi e invece non c'è che gelo, pietre che parlano una lingua straniera scriveva Dino Buzzati nel Deserto dei Tartari. Ma ... corriereadriatico.it Venerdì 8 maggio a San Possidonio torna l’iniziativa “Tutti a scuola a piedi e in bicicletta” Genitori, nonni e volontari del piedibus accompagneranno a scuola, a piedi o in bici, i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia e primaria.... - facebook.com facebook Fragilità, sindromi personali e nevrosi collettive: lo psicoterapeuta Giuseppe Femia, della Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma, fa l'analisi de Il Diavolo veste Prada 2. «Nel film, c'è un’unica ombra che accomuna tutti: il fantasma del fallimento» x.com