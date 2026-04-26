Il Consiglio comunale di Modena ha celebrato gli 80 anni dalla sua istituzione, registrando però un calo nel numero di delibere approvate negli ultimi anni. Rispetto all’epoca in cui sedeva alla guida l’amministrazione precedente, l’attività legislativa si è ridotta a circa un terzo. La diminuzione delle decisioni prese evidenzia un cambiamento nel funzionamento dell’organo, con una produzione normativa notevolmente inferiore rispetto al passato.

? Cosa sapere Il Consiglio di Modena compie 80 anni con una produzione di delibere in calo.. L'attività legislativa dell'amministrazione Mezzetti è ridotta a un terzo rispetto all'era Barbolini.. Il Consiglio comunale di Modena compie ottant’anni in un momento di profonda trasformazione, mentre i numeri raccontano una drastica riduzione del potere decisionale dell’assemblea rispetto ai decenni passati. Mentre le istituzioni celebrano questo traguardo storico, l’organo che rappresenta direttamente i cittadini mostra segnali di un progressivo svuotamento. Non si tratta di una mancanza di impegno da parte dei consiglieri, ma di un cambiamento strutturale che ha spostato il baricentro del comando verso la giunta e i dirigenti amministrativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, il Consiglio compie 80 anni: ecco perché ha perso potere

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