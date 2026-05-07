Intanto il mondo…
Intanto, il mondo. – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano in edicola oggi In Israele manca una leader di sinistra come Shulamit Aloni. Che aveva idee molto chiare sull’occupazione Fingiamo che l’orrore di Gaza non esista per continuare a vivere. Ma chi commette genocidi questa indifferenza la sfrutta Il nuovo premier ungherese Peter Magyar presenta in Italia il documentario sulla sua ascesa politica: “Decisivo per la mia elezione” L’Ue discute sulla clausola di difesa reciproca in caso di attacco, ma nessuno sa come funziona. “Il timore è quello di sovrapporsi alla Nato” Gli Usa chiedono l’estradizione del governatore di Sinaloa: “Ha protetto i cartelli della droga”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il filobus e il mondo
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