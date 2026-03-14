Il Comune ha avviato un secondo intervento contro i piccioni, utilizzando risorse aggiuntive di 200mila euro. Contestualmente, è stato avviato rapidamente il progetto per estendere l’intervento di controsoffittatura nel cavalcaferrovia della stazione, con l’obiettivo di migliorare la pulizia e la sicurezza nell’area. Le operazioni si inseriscono in un piano di intervento più ampio per gestire il problema degli uccelli.

"Come anticipato, abbiamo reperito nuove risorse – 200mila euro – e avviato in tempi celeri il progetto per allungare l’intervento di controsoffittatura del cavalcaferrovia della stazione. Andiamo a eliminare i punti di appoggio dei piccioni lungo il tratto ciclopedonale e a ridare decoro all’intera area". Così il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi nel comunicare il via ai lavori, da mercoledì prossimo, che interesseranno le campate 8 e 9, in continuità con quanto già realizzato su quelle più vicine al sottopasso. "Avevamo preso un impegno chiaro e lo stiamo rispettando – sottolinea Biancani –. Dopo il primo intervento, che ha già migliorato in modo concreto il decoro e le condizioni igienico-sanitarie del sottopasso, abbiamo lavorato per trovare nuove risorse e completare l’opera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intanto il Comune fa pulizia. Operazione bis contro i piccioni

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