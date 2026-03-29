intanto malvatani continua il giro dei quartieri

Venerdì sera, Malvatani ha visitato il quartiere di San Marco alle Paludi nel corso del suo tour elettorale. L’obiettivo principale dell’evento era incontrare i cittadini, ascoltare le loro opinioni e coinvolgerli direttamente nel dibattito pubblico. La visita si inserisce in una serie di incontri che l’esponente politica sta portando avanti nei vari quartieri della città.

Ha toccato anche a San Marco alle Paludi, venerdì sera, per il tour elettorale di Angelica Malvatani, incentrato su incontro, confronto e partecipazione effettiva. La candida sindaca e la coalizione ‘ Fermo Città Comune ’ (Pd, La città che vogliamo, Italia Viva, Rifondazione Comunista, Avs e M5 Stelle) hanno innanzitutto ascoltato le esigenze, i problemi, le aspettative e le proposte di una zona di Fermo di particolare valore paesaggistico e ambientale, che i residenti hanno sempre difeso con forza, come nel caso delle mobilitazioni contro il motodromo e la centrale a biometano. I cittadini presenti, provenienti anche da altri quartieri della città, non hanno esitato a manifestare le loro idee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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