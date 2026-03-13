Espone una gigantografia di Totò nel locale e sui social | pizzeria di Milano deve risarcire i nipoti per 8mila euro

Una pizzeria di Milano è stata condannata dal Tribunale a pagare 8 mila euro di risarcimento ai nipoti di Totò, l’attore e comico italiano. La decisione deriva dalla pubblicazione di una gigantografia di Totò nel locale e sui social. La sentenza riguarda il diritto dei nipoti di tutelare l’immagine dell’attore e il suo utilizzo senza autorizzazione.

Il Tribunale di Milano ha condannato una pizzeria a risarcire per 8mila euro i nipoti di Antonio De Curtis, in arte Totò. I gestori, infatti, non avevano chiesto il consenso per esporre una gigantografia dell'attore.