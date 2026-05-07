insulta e aggredisce la ex durante la festa in paese arrestato

Durante la festa patronale di Massafra, in provincia di Taranto, un uomo ha aggredito verbalmente e fisicamente la sua ex fidanzata e un conoscente mentre si trovavano al luna park. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che è stato condotto in caserma. La vicenda si è svolta nel corso della manifestazione, coinvolgendo più persone presenti alla festa.

Ha aggredito la ex fidanzata e un suo conoscente al luna park durante la festa patronale di Massafra, in provincia di Taranto. Poco dopo, però, è stato arrestato dai carabinieri ed è finito in carcere. In cella un 21enne residente a Taranto, bloccato in flagranza di reato con la contestazione di “atti persecutori”. L’intervento si inserisce nel quadro delle procedure previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, il protocollo operativo che garantisce priorità e tempestività nella tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. L'intervento Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dei fatti, il giovane si sarebbe recato intenzionalmente a Massafra per incontrare la ex, una 20enne del posto.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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