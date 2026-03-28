Violenta una 14enne durante una festa di paese a Corleone | arrestato 18enne

Un giovane di 18 anni è stato arrestato a Corleone con l'accusa di aver violentato una ragazza di 14 anni durante una festa di paese. L'episodio è stato segnalato alle autorità, che hanno avviato le indagini. La ragazza ha riportato danni fisici e psicologici, e l’indagine è in corso per accertare le responsabilità.