InsideUsa – Il nuovo consigliere di Witkoff per l’Iran? Un falco pro-Israele

Nella settimana si parla di un nuovo consigliere per un grande gruppo immobiliare statunitense, coinvolto in questioni legate all’Iran. Secondo fonti di stampa, la figura ha un passato di posizioni ferme a favore di Israele e si distingue per un atteggiamento deciso nei confronti delle politiche del paese mediorientale. La nomina avrebbe generato discussioni tra gli osservatori, anche in relazione alla sua influenza nelle scelte strategiche dell’azienda.

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