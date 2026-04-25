Iran-Usa verso un nuovo round di colloqui | Witkoff e Kushner oggi in Pakistan – Diretta

Due rappresentanti statunitensi sono in Pakistan oggi per partecipare a colloqui con l'Iran. I nomi dei due sono Steve Witkoff e Jared Kushner. Al momento non ci sono dettagli sui temi trattati o sugli esiti della visita. La visita si inserisce in un quadro di relazioni tese tra Stati Uniti e Iran, con possibili sviluppi in vista. La situazione rimane incerta e si attende eventuali aggiornamenti ufficiali.

(Adnkronos) – Gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner oggi in Pakistan per partecipare ai colloqui con l'Iran, ma permane l'incertezza. Teheran nega l'esistenza di piani per negoziati diretti con la delegazione statunitense a Islamabad, dove il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato funzionari pakistani. Da parte sua il presidente Donald Trump ha.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Iran-Usa, a Ginevra i colloqui per scongiurare l’attacco americano

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