San Domenico a 56 anni | due nuovi menu per le due stelle

Il ristorante San Domenico di Imola celebra oggi 56 anni di attività, segnando un momento importante per il settore della ristorazione in Italia. In occasione dell’anniversario, il locale ha presentato due nuovi menu, mantenendo le sue due stelle Michelin. La cucina si rinnova con proposte che riflettono la sua tradizione, mentre la gestione ha deciso di aggiornare l’offerta gastronomica per questa ricorrenza speciale.

Il ristorante San Domenico di Imola compie oggi 56 anni, un traguardo storico per la ristorazione italiana. Per celebrare questo anniversario, lo chef Max Mascia ha lanciato due nuovi percorsi gastronomici: Radici e Orizzonti. L’evento si colloca in un contesto di eccellenza consolidata, dove tradizione e innovazione dialogano senza soluzione di continuità. Il locale, aperto nel 1970, mantiene da decenni le due stelle Michelin, confermando il suo ruolo di punto di riferimento assoluto nella scena culinaria nazionale. Dal 1970 a oggi: la longevità come valore economico. La data del 7 marzo 1970 segna l’inizio di una storia che dura ormai mezzo secolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

