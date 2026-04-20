Leão sta avendo un ruolo chiave nel rendimento del Milan in questa stagione, segnando 9 reti e fornendo 3 assist. Le sue prestazioni in trasferta hanno contribuito a ottenere 15 punti per la squadra, rafforzando la posizione in classifica. Con 50 gol segnati in trasferta, il giocatore portoghese si è distinto come uno dei protagonisti dell’attuale campionato.

Il contributo offensivo di Leão sta determinando le sorti del Milan in questa stagione, con il portoghese che ha generato ben 15 punti per la formazione rossonera grazie al suo bottino di 9 reti e 3 assist. Tale rendimento lo colloca ai vertici della competizione, superato esclusivamente da Højlund, il quale ha garantito 17 punti al Napoli partecipando a 13 reti totali. L’efficacia fuori casa e il traguardo dei cinquanta. Un dato che emerge con chiarezza dall’analisi delle prestazioni è la capacità di Leão di incidere decisamente anche lontano dal proprio domicilio. Con l’ultimo passaggio servito a Rabiot, il giocatore ha infatti raggiunto la quota di 50 reti segnate in Serie A giocando in trasferta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leão trasforma il Milan: 50 reti in trasferta e numeri da fuoriclasse

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