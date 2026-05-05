Contrasto a inquinamento del Sarno sequestrati due cantieri navali

Nell’ambito delle operazioni per contrastare l’inquinamento del fiume Sarno, sono stati sequestrati preventivamente due cantieri navali a Torre Annunziata. I controlli sono stati effettuati dalle autorità competenti, che hanno disposto il sequestro per le attività svolte nei cantieri. La misura è stata presa per verificare eventuali illeciti ambientali legati alle attività di costruzione e manutenzione navale nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due cantieri navali sono stati sottoposti a sequestro preventivo a Torre Annunziata nell’ambito dei controlli per contrastare l’inquinamento del fiume Sarno. A entrambi la Procura di Torre Annunziata contesta lo scarico di acque reflue in assenza delle autorizzazioni e la mancanza sempre delle autorizzazioni per l’emissione in atmosfera. E’ stato accertato che le acque di dilavamento finivano al suolo e che nell’area non c’era alcun sistema di regimentazione delle acque piovane. Nei due cantieri, secondo gli accertamenti degli investigatori, era in corso l”attività lavorativa e il rimessaggio di numerose imbarcazioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Contrasto a inquinamento del Sarno, sequestrati due cantieri navali Notizie correlate Inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un’officina meccanicaTempo di lettura: < 1 minuto Inquinamento del fiume Sarno: sequestrata officina meccanica e meccatronica. Inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un’azienda nel NapoletanoTempo di lettura: < 1 minutoInquinamento del fiume Sarno: sigilli ad un’azienda specializzata nella produzione di carni e altri prodotti di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Comando Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica; Solofra, inquinamento fiume Sarno: denunciato imprenditore; Inquinamento del fiume Sacco, sindaci in Prefettura; Non dimenticanza ma biodiversità: sono i corridoi ecologici. Contrasto all'inquinamento del fiume Sarno, riunione a NapoliDare ulteriore impulso alle attività programmate per rafforzare il contrasto all'inquinamento del Fiume Sarno: è l' obiettivo della riunione convocata alle 15:30 di domani nella Procura Generale di ... ansa.it Contrasto all'inquinamento del Fiume Sarno, siglata intesa a NapoliLa salvaguardia del sistema ambientale è una priorità assoluta. Con questo protocollo rafforziamo la sinergia tra istituzioni per contrastare i crimini ambientali e tutelare un patrimonio che è parte ... ansa.it In mostra anche le tecnologie per la difesa aerea e contrasto alle minacce emergenti - facebook.com facebook Contrasto al cyberbullismo e le molestie online I deputati dibattono sull'introduzione di disposizioni penali per contrastare il bullismo online e di una maggiore responsabilità delle piattaforme. Tra poco in diretta europarl.europa.eu/plenary/it/hom… x.com