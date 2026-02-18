SP8 Ceppaloni Fuschini Forza Italia | Basta inerzia subito manutenzione e programmazione sulle strade provinciali

Vincenzo Fuschini, capogruppo di Forza Italia, denuncia l’immobilismo sulla Strada Provinciale 8 a Ceppaloni, chiedendo interventi immediati dopo che un'auto è finita in un fosso a causa del manto stradale sconnesso. La mancanza di manutenzione ha peggiorato la sicurezza nel tratto tra Santa Croce e Barba, complicando il passaggio di residenti e mezzi di emergenza. Fuschini insiste per un sopralluogo rapido e una pianificazione degli interventi necessari.

Strada Provinciale 8, il Capogruppo Vincenzo Fuschini di Forza Italia sollecita sopralluogo e interventi urgenti per la sicurezza nel tratto Santa Croce – Barba di Ceppaloni.. Il Capogruppo di Forza Italia alla Rocca dei Rettori, Vincenzo Fuschini, esprime pieno sostegno all'appello lanciato dal Comune di Ceppaloni e dal sindaco Claudio Cataudo in merito alle gravi criticità che interessano la Strada Provinciale n. 8, nel tratto Santa Croce – Barba di Ceppaloni. " Sostengo pienamente l'appello del sindaco di Ceppaloni Claudio Cataudo in merito alle gravi criticità della Strada Provinciale n. 8, nel tratto Santa Croce – Barba di Ceppaloni.