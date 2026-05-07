Ingegneri di Potenza | parte la sfida di Lapenna per il nuovo Ordine

In provincia di Potenza, si apre una nuova fase per gli ingegneri con l’annuncio di una candidatura per il rinnovo dell’Ordine. La lista, sostenuta da un candidato, comprende diversi professionisti del settore. La scelta del nuovo organismo potrebbe avere ripercussioni sulla presenza di giovani talenti lucani nel campo dell’ingegneria. Al momento, si attendono sviluppi sui cambiamenti che questa elezione apporterà ai professionisti e alla regione.

? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti che compongono la lista di Lapenna?. Come influirà il nuovo programma sulla fuga dei talenti lucani?. Dove si trovano i tre seggi per votare dal 20 maggio?. Quali pilastri guideranno la gestione dell'Ordine nel prossimo quadriennio?.? In Breve Voto disponibile dal 20 al 23 maggio presso Potenza, Rionero e Senise.. Sedi elettorali operative dalle ore 10:00 alle ore 18:00 per tutta la durata.. Candidati includono Donatella Caniani, Giuseppe D’Onofrio, Anna Guarini e Francesco Iantorno.. Programma quadriennale 20262030 focalizzato su formazione, giovani e collaborazione con Università Basilicata.. La...🔗 Leggi su Ameve.eu

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