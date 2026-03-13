Impiantistica sportiva in arrivo 250 milioni | opportunità per i Comuni

Un nuovo investimento di 250 milioni di euro è destinato ai lavori di impiantistica sportiva, offrendo ai Comuni un'opportunità di sviluppo nel settore. L’annuncio è stato fatto durante un evento moderato dalla giornalista Nunzia Marciano, al quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali e operatori del settore. La somma prevista si aggiunge a un programma di interventi rivolti alla realizzazione e al miglioramento degli impianti sportivi pubblici.

Tempo di lettura: 4 minuti L’evento, moderato dalla giornalista Nunzia Marciano, ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali, tecnici e rappresentanti istituzionali, a conferma del grande interesse dei territori verso strumenti concreti per investire nello sport e nelle infrastrutture dedicate ai cittadini. “È stato un incontro molto importante – ha dichiarato il presidente di ANCI Campania Francesco Morra – che ha permesso ai Comuni di conoscere da vicino opportunità e strumenti utili per sostenere lo sviluppo dello sport nei territori. Ringrazio tutti coloro che hanno portato informazioni e contributi utili e tutti gli amministratori e i partecipanti presenti per l’attenzione e la partecipazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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