Crisi dei talenti nelle infrastrutture digitali mancano oltre due milioni di professionisti

Il settore dei data center, fondamentale per l'economia digitale, sta vivendo una grave carenza di professionisti qualificati. Secondo fonti recenti, nel mondo mancano oltre due milioni di addetti specializzati, creando una crisi dei talenti che interessa le infrastrutture digitali. Questa mancanza di personale esperto rappresenta un ostacolo importante per lo sviluppo e la gestione delle reti di dati.

(Adnkronos) – Il settore dei data center, spina dorsale dell'economia digitale contemporanea, sta affrontando una sfida strutturale senza precedenti: la carenza di forza lavoro qualificata. Secondo le stime dell'Uptime Institute, mancano circa 2,4 milioni di professionisti a livello globale, una lacuna che minaccia di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei servizi cloud. In occasione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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