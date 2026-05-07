Infrarossi viso | 20 domande e risposte sul trattamento che migliora la skin quality

Gli infrarossi viso sono trattamenti che aiutano a rendere la pelle più compatta e luminosa. Si usano principalmente per migliorare la qualità dell’epidermide, ma non sono indicati per tutti gli inestetismi cutanei. Questi trattamenti si basano sull’uso di onde infrarosse e sono sempre più diffusi in estetica. È importante conoscere le caratteristiche e le limitazioni di questa tecnologia prima di decidere di sottoporsi a un ciclo di sedute.

Per comprendere meglio come funzionano gli infrarossi abbiamo posto le 20 domande più diffuse a Federica Di Ruscio, medico chirurgo esperto in medicina estetica rigenerativa e laserterapia membro équipe medica di AlmaCare. Ecco le sue risposte. 1. Gli infrarossi sono un rituale di medicina rigenerativa? «Sì, non si tratta di un trattamento "cosmetico" nel senso superficiale del termine: gli infrarossi non coprono un inestetismo, lo risolvono alla radice. Stimolano i fibroblasti, favoriscono la neocollagenesi, migliorano la microcircolazione e riattivano i processi metabolici cutanei. In pratica, insegnano alla pelle a rigenerarsi da sola. È questo il principio fondante della medicina rigenerativa: non sostituiamo ciò che manca, ma ripristiniamo la capacità del corpo di produrlo».🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Infrarossi viso: 20 domande e risposte sul trattamento che migliora la skin quality Notizie correlate Leggi anche: Le Skin Clinic coreane sono vere e proprie cliniche dove prendersi cura dell'epidermide, spesso in chiave preventiva, con focus sulla "skin quality" Skin Quality Unloked di Filorga: l'esperienza che mi ha insegnato i passaggi chiave per migliorare la qualità della pelleA questa ambizione per una pelle in perfetta forma e sana Filorga ha dedicato il suo primo Skin Quality Day che cade il 14 Aprile, per accendere i...