Skin Quality Unloked di Filorga | l' esperienza che mi ha insegnato i passaggi chiave per migliorare la qualità della pelle

Recentemente ho provato Skin Quality Unloked di Filorga, un trattamento che si concentra sulla cura della pelle. Ho seguito una serie di passaggi consigliati dal prodotto e ho notato alcuni cambiamenti evidenti nella grana e nell’aspetto generale della pelle. L’esperienza, seppur breve, ha permesso di capire meglio i passaggi fondamentali per migliorare la qualità cutanea.

A questa ambizione per una pelle in perfetta forma e sana Filorga ha dedicato il suo primo Skin Quality Day che cade il 14 Aprile, per accendere i riflettori sull’importanza della qualità della pelle e diffondere la consapevolezza di questo approccio alla cura. È ciò che vediamo e tocchiamo ogni giorno e si esprime attraverso 4 parametri: omogeneità, levigatezza, tono e luminosità. In occasione dello Skin Quality Day, la maison cosmetica dedicherà una serie di attività al protocollo cosmetico “Qualità della pelle” ispirato alle iniezioni rivitalizzanti di mesoterapia. Presso le farmacie rivenditori autorizzati del marchio ci sarà la...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Skin Quality Unloked di Filorga: l'esperienza che mi ha insegnato i passaggi chiave per migliorare la qualità della pelle Skin quality: come migliorare davvero la qualità della pelleTemi molto cari alla cosmesi d'avanguardia, tanto che il brand Filorga crea il suo primo Skin Quality Day il prossimo 14 aprile, allo scopo di...