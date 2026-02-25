Le Skin Clinic coreane sono vere e proprie cliniche dove prendersi cura dell' epidermide spesso in chiave preventiva con focus sulla skin quality

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Le Skin Clinic sono diffusissime a Seoul e in tutta la Corea del Sud. Veri e propri templi della cura della pelle, a metà tra centro estetico e clinica dermatologica, che dettano tendenza anche in Occidente Nella capitale Seoul, le Skin Clinic fanno parte della quotidianità: non luoghi esclusivi, ma spazi accessibili dove la skincare diventa un investimento costante, quasi un’abitudine culturale. In Corea del Sud, la pelle non è solo una questione estetica, ma un vero linguaggio sociale, sinonimo di cura, disciplina e attenzione a sé. Così, le Skin Clinic si stanno imponendo come vero e proprio fenomeno che influenza anche la cosmesi in Occidente. In Corea sono ovunque; in Occidente ancora poco conosciute. 🔗 Leggi su Iodonna.it

