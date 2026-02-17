Amir Rrahmani si è infortunato durante l’allenamento del Napoli, provocando preoccupazione tra i tifosi. Il difensore albanese ha subito una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, un problema che potrebbe tenerlo fuori dal campo per diverse settimane. È stato lui stesso a comunicare di aver avvertito un forte dolore durante la sessione di lavoro, che ha portato i medici a intervenire immediatamente.

"> Brutte notizie per il Napoli. Amir Rrahmani ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, come comunicato attraverso gli aggiornamenti diffusi nelle ultime ore. L’infortunio è arrivato dopo il problema accusato nell’ultima gara, con il centrale kosovaro costretto a lasciare il campo. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione importante, che comporterà uno stop significativo. Tempi di recupero Per questo tipo di infortunio i tempi di recupero possono oscillare tra le 4 e le 6 settimane, ma tutto dipenderà dall’evoluzione clinica e dalla risposta alle terapie. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, tegola Rrahmani: lesione di alto grado al bicipite femorale

