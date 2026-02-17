Napoli tegola Rrahmani | lesione di alto grado al bicipite femorale
Amir Rrahmani si è infortunato durante l’allenamento del Napoli, provocando preoccupazione tra i tifosi. Il difensore albanese ha subito una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, un problema che potrebbe tenerlo fuori dal campo per diverse settimane. È stato lui stesso a comunicare di aver avvertito un forte dolore durante la sessione di lavoro, che ha portato i medici a intervenire immediatamente.
Brutte notizie per il Napoli. Amir Rrahmani ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, come comunicato attraverso gli aggiornamenti diffusi nelle ultime ore. L'infortunio è arrivato dopo il problema accusato nell'ultima gara, con il centrale kosovaro costretto a lasciare il campo. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione importante, che comporterà uno stop significativo. Tempi di recupero Per questo tipo di infortunio i tempi di recupero possono oscillare tra le 4 e le 6 settimane, ma tutto dipenderà dall'evoluzione clinica e dalla risposta alle terapie.
Rrahmani, lesione alto grado bicipite femorale coscia sinistra (rischia due mesi di stop)Amir Rrahmani si è infortunato durante la partita tra Napoli e Roma, perché ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.
