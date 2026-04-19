Pioggia e binari danneggiati | caos sulla S9 blocchi a Seregno

Nelle ultime ore, pioggia intensa ha causato danni ai binari della linea S9, provocando blocchi tra le stazioni di Seregno e altre località. La situazione ha portato a ritardi e cancellazioni dei treni, influendo sulla circolazione ferroviaria nella zona della Brianza e dell’area comasca. Le condizioni meteo hanno reso difficile il traffico ferroviario, con disagi per i pendolari che utilizzano questa linea.

Le intense precipitazioni che hanno colpito il territorio nelle ultime ore hanno messo in forte difficoltà la mobilità ferroviaria tra la Brianza e l’area comasca, con impatti diretti sulla linea S9. La stazione di Seregno è diventata il cuore del disagio, registrando ritardi che raggiungono i 30 minuti a causa dei danni causati dalle piogge all’infrastruttura. Interruzioni e modifiche ai collegamenti della linea S9. La gestione dell’emergenza da parte di Trenord ha richiesto l’adozione di misure straordinarie per tentare di stabilizzare il servizio, che ha subito pesanti criticità. Nello specifico, la circolazione è stata parzialmente limitata con variazioni nei percorsi dei convogli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pioggia e binari danneggiati: caos sulla S9, blocchi a Seregno Notizie correlate Caos a Roma: incidenti sul Raccordo e blocchi sulla Metro CLa mobilità nella Capitale e nelle zone limitrofe affronta una mattinata di complessità, tra rallentamenti sulla viabilità stradale, interventi... Scontro sulla Gardesana vicino alla galleria: caos e blocchi per due autoDue automobili sono rimaste coinvolte in un incidente sulla Gardesana nella mattinata di questo martedì 14 aprile, provocando una significativa...