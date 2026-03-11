Mercoledì 11 marzo lungo la Sp13 di Agrate Brianza si è verificato un grave incidente stradale che ha causato lunghe code e blocchi nel traffico. La provinciale è rimasta paralizzata per diverse ore, creando disagi significativi agli automobilisti che transitavano nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Un incidente stradale ha provocato pesanti disagi alla circolazione nella mattinata di mercoledì 11 marzo lungo la Sp13 nel territorio di Agrate Brianza, in provincia di Monza. Lo schianto si è verificato poco prima delle 6.30, proprio mentre iniziavano a intensificarsi gli spostamenti dei pendolari diretti verso i principali assi viari della zona. Subito dopo l’impatto la circolazione è andata in tilt. L’incidente ha infatti imposto l’istituzione del senso unico alternato sulla strada provinciale, con inevitabili ripercussioni sul traffico e lunghe code che si sono formate rapidamente in entrambe le direzioni. I rallentamenti hanno interessato in particolare i veicoli diretti verso Pessano con Bornago e quelli in marcia verso Monza, soprattutto per chi doveva raggiungere lo svincolo della Tangenziale Est di Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scontro tremendo, inferno sulla provinciale italiana: code lunghissime, traffico impazzito

Articoli correlati

Inferno in autostrada, lo scontro è tremendo: code lunghissime, traffico in tiltUn grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo l’autostrada A4, causando due feriti e pesanti disagi alla circolazione.

Inferno sulla provinciale: schianto tremendo, strada chiusa e code lunghissimeLa mattinata si è aperta con una tragedia improvvisa che ha spezzato una vita e lasciato sotto shock chi ha assistito alla scena.

Altri aggiornamenti su Scontro tremendo

Discussioni sull' argomento Schianto tremendo sulla Provinciale | biker in gravi condizioni; Non ce l’ha fatta Schianto devastante inferno sulla statale | scena spaventosa chiusa la strada.

Scontro tra auto e un mezzo per i rifiuti morta la psicologa 26enne Eleonora DionisiEleonora Dionisi aveva 26 anni e lavorava come psicologa. La giovane è morta in un incidente avvenuto venerdì mattina sulla Provinciale 22 tra Tivoli e Ciciliano. Segui le notizie di Fanpage.it ... fanpage.it

L’inferno in galleria. Scontro auto-pulmino. I veicoli vanno a fuoco. Donna e 14enne feritiLo schianto ieri pomeriggio nel traforo del Seminario a Carpineti sulla Ss63. A bordo del mini-van c’era la squadra under 15 dell’Appennino Volley Team. msn.com

Scontro tremendo tra 4 minorenni: due sono in codice rosso In un altro... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook