Teatro Goldoni martedì 3 marzo la commedia Indovina chi viene a cena?

Il teatro Goldoni ospiterà martedì 3 marzo alle 21 la rappresentazione della commedia

Per la Stagione di Prosa, martedì 3 marzo, alle 21 sul palco del Goldoni, uno spettacolo d'eccezione: “Indovina chi viene a cena?” la commedia che fu interpretata al cinema dai due mostri sacri Katharine Hepburn e Spencer Tracy; un classico senza tempo che, tra ironia e profondità, riporta al centro il tema sempre attuale dei pregiudizi e del coraggio di amare oltre ogni barriera. Protagonisti nel ruolo di Matt e Christina Drayton, genitori progressisti messi improvvisamente alla prova dalle proprie convinzioni, una coppia d'eccezione: Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, perfettamente in sintonia nel tratteggiare con naturalezza la fragilità e la tenerezza dei loro personaggi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Bocci e la Belvedere in "Indovina chi viene a cena?": la celebre commedia al BobbioAl Teatro Stabile La Contrada di Trieste arriva da giovedì 11 a domenica 14 dicembre "Indovina Chi Viene a Cena?", la celebre e toccante commedia che...

Un classico americano a teatro “Indovina chi viene a cena?“Un grande classico della commedia americana, reso celebre dal film con protagonisti Spencer Tracy, Katharine Hepburn e Sidney Poitier.

Teatro Goldoni, «una fabbrica nel cuore di Venezia». Le linee di sviluppo per svincolarsi dai contributi pubblici«Stiamo lavorando - spiega Marcolin - per inserire il Teatro Stabile del Veneto e il Goldoni nel circuito internazionale dei teatri attraverso una serie di collaborazioni importanti e per aumentare il ... ilgazzettino.it

FRANCISCUS a VENEZIA - Teatro Goldoni Venezia venerdì 20 marzo 2026 ore 19:30 sabato 21 marzo 2026 ore 19:00 domenica 22 marzo 2026 ore 16:00 Biglietti: https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/1289_871_franciscus_#acquista Sabato 2 - facebook.com facebook

Buon compleanno a Carlo Goldoni! Il padre della commedia moderna nacque il 25 febbraio 1707 a Venezia. Fin da giovanissimo appassionato di teatro, Goldoni rivoluzionò la scena introducendo un nuovo modo di rappresentare la realtà: dal superamen x.com