Indiepanchine al Monk | musica e teatro con Dimensione Brama

Al Monk si terrà un evento che combina musica e teatro, intitolato Dimensione Brama. Durante la serata, i partecipanti potranno assistere a performance che integrano concerti rock con elementi teatrali e scenografie. Sono coinvolti musicisti provenienti da Arezzo, noti per aver sperimentato nuovi suoni alternativi. La rassegna si propone di esplorare come le rappresentazioni dal vivo possano evolversi integrando diversi linguaggi artistici.

? Cosa scoprirai Come cambiano i concerti rock con l'aggiunta di teatro e scenografie?. Chi sono i musicisti aretini che ispirano i nuovi suoni alternativi?. Come funziona il contest per vincere stivali Dr. Martens e biglietti?. Dove si svolgeranno le prossime tappe della stagione Indiepanchine nel 2026?.? In Breve Apertura concerti affidata al quintetto alternative rock Grandi Raga di Arezzo.. Contest con Dr.Martens su Instagram offre stivali 1460 e biglietti omaggio.. Progetti discografici live 2026 sostenuti dal contributo di Nuovo Imaie.. Eventi Indiepanchine previsti al Teatro Italia dal 22 al 26 maggio 2026.. Il Monk Club di Roma ospiterà giovedì 14 maggio 2026 la serata dedicata a Indiepanchine, che presenterà il secondo evento live della sua stagione primaverile con i Dimensione Brama e i Grandi Raga.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Indiepanchine al Monk: musica e teatro con Dimensione Brama Notizie correlate Dimensione Brama live al Monk ClubIndiepanchine arriva giovedì 14 maggio 2026 con il secondo live della stagione primaverile al Monk Club di Roma con Grandi Raga e Dimensione Brama. Al Teatro della Limonaia lo spettacolo "Crave - Brama" di Sarah KaneTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il Teatro...