Dimensione Brama live al Monk Club

Giovedì 14 maggio 2026, il Monk Club di Roma ospiterà il secondo concerto della stagione primaverile con le esibizioni di Grandi Raga e Dimensione Brama. La serata sarà dedicata alla musica dal vivo, con un appuntamento che si inserisce nel calendario delle attività organizzate dal locale. La data è stata comunicata dall'organizzatore attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul programma.

Indiepanchine arriva giovedì 14 maggio 2026 con il secondo live della stagione primaverile al Monk Club di Roma con Grandi Raga e Dimensione Brama. In opening di serata si esibiranno, Grandi Raga, band formata da cinque giovanissimi ragazzi della provincia di Arezzo.Nel giro di poco tempo hanno.🔗 Leggi su Romatoday.it

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