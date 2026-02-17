Al Teatro della Limonaia lo spettacolo Crave - Brama di Sarah Kane
Il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino si prepara a ospitare un appuntamento di profondo spessore artistico nell'ambito della rassegna Intercity Winter 2026. Nelle serate del 20, 21 e 22 febbraio, alle ore 20.30, va in scena "Crave - Brama", la penultima opera della celebre drammaturga britannica Sarah Kane. La produzione, curata dal Teatro della Limonaia ETS, vede la regia, le scene, i costumi e le luci di Dimitri Milopulos, che rilegge questo testo fondamentale a ventotto anni dalla sua stesura originale e a un quarto di secolo dal suo debutto italiano, avvenuto proprio all'interno del progetto Intercity.
Tondelli Reading al Teatro della LimonaiaSESTO FIORENTINO - Tondelli Reading è un appuntamento annuale di Intercity Winter del Teatro della Limonaia ETS. La quarta edizione si terrà il 7 febbraio ... piananotizie.it
Bruno Casini e Cricket’s Lullaby portano al Teatro della Limonaia Tondelli ReadingSabato 7 febbraio sarà un vero e proprio happening dedicato allo scrittore emiliano nato in seguito alla 3a edizione rivista e ampliata del libro Tondelli e la musica, colonne sonore per gli anni ’80 ... intoscana.it
Martedì 17 febbraio 2026, il Teatro Cuminetti si trasformerà in un laboratorio di emozioni e parole, con Leda Kreider che porta in scena Crave, l’opera intensa e tagliente della drammaturga britannica Sarah Kane. Lo spettacolo, diretto e interpretato dall’attrice facebook