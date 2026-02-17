Al Teatro della Limonaia lo spettacolo Crave - Brama di Sarah Kane

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino si prepara a ospitare un appuntamento di profondo spessore artistico nell’ambito della rassegna Intercity Winter 2026. Nelle serate del 20, 21 e 22 febbraio, alle ore 20.30, va in scena "Crave - Brama", la penultima opera della celebre drammaturga britannica Sarah Kane. La produzione, curata dal Teatro della Limonaia ETS, vede la regia, le scene, i costumi e le luci di Dimitri Milopulos, che rilegge questo testo fondamentale a ventotto anni dalla sua stesura originale e a un quarto di secolo dal suo debutto italiano, avvenuto proprio all'interno del progetto Intercity.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: "Crave", spettacolo di Sarah Kane diretto e interpretato da Leda Kreider sarà in prima assoluta al Teatro delle Passioni

Leggi anche: Al Teatro della Limonaia lo spettacolo "Cenerentola in bianco e nero"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.